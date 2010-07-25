Янукович: с древнейших времен Украина славилась ярмарками

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил ветеранов и работников сферы торговли Украины с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в поздравлении, в частности, отмечается, что “с древнейших времен Украина славилась контрактовыми и торговыми ярмарками, которые объединяли на своих мероприятиях представителей Европы и Азии. Эти традиции вы достойно продолжаете и сегодня”.

“Ежедневно десятки миллионов граждан пользуются вашими услугами, качество которых постоянно повышается. Внедряются прогрессивные технологии организации торговли, расширяется ассортимент, который приближает нашу страну к европейским и международным стандартам”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент выразил убеждение, что работники сферы торговли и в дальнейшем будут совершенствовать свою работу, развивать торговую инфраструктуру и поддерживать национального товаропроизводителя, а также способствовать росту жизненного уровня населения, устойчивому развитию украинской экономики.