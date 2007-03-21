Луценко на этой неделе не будет в Луганске... А где?

Пресс-служба гражданского движения «Народная самооборона» опровергает информацию о том, что на этой неделе лидер движения Юрий ЛУЦЕНКО посетит Луганск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», руководитель Луганского областного отделения "Антикриминальный выбор", входящего в состав "Народной самообороны", Алина ТОЛСТОВАТЕНКО сообщает, что заявление представителя местной организации «Народной самообороны» Виктора ТКАЛИЧА о предстоящем визите лидера «НС» Ю.ЛУЦЕНКО является ошибочным. По ее словам, дата визита Ю.ЛУЦЕНКО в Луганск пока не определена.

А.ТОЛСТОВАТЕНКО готова прокомментировать любой вопрос относительно визита Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку именно она компетентна в этом вопросе.

На текущей неделе запланированы визиты Ю.ЛУЦЕНКО в Житомир и Чернигов 23 и 24 марта соответственно.