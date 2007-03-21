Милиция продолжает обыски у активистов «Антикриминального выбора»

Представители правоохранительных органов продолжают проводить обыски в квартирах активистов «Антикриминального выбора».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», сегодня представители милиции провели обыск в квартире председателя киевской городской организации «Антикриминального выбора» Николая БАБИЯ.

По словам Н.БАБИЯ, обыск проводился днем, когда дома была только его мама, пожилая женщина. По ее словам, представители следственных органов предъявили ей все документы, которые якобы свидетельствуют о решении суда об обыске. Но, по словам Н.БАБИЯ, никаких подобных документов они не оставили.

Также Н.БАБИЙ сообщил, что обыск, как и положено, состоялся с понятыми. Однако «процедура длилась недолго, потому что они (следователи), не нашли того, что хотели», - отметил он.

По словам председателя киевской организации «Антикриминального выбора», искали именно оружие и взрывчатку, однако покинули квартиру без каких-либо доказательств.

Несмотря на проведенный правоохранительными органами обыск, Н.БАБИЙ пока не собирается прибегать к каким-то действиям. «Пока не буду. Буду ожидать директиву от руководства», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 марта проводились обыски в офисе Киевской областной организации всеукраинской общественной организации “Антикриминальный выбор” и в квартире председателя этой организации Ярослава ГОДУНКА, которого также пригласили на допрос в милицию.

19 марта в Киеве в подвале пятиэтажного дома на бульваре Дружбы Народов, 17-а был найден арсенал оружия, взрывчатки и детонаторов.

20 марта газета «Сегодня» написала, что в жилом доме по улице Дружбы народов, где накануне был найден арсенал оружия, арендует офис “один из лидеров “Народной самообороны” Ярослав ГОДУНОК”.

Руководитель областной организации Всеукраинской общественной организации «Антикриминальный выбор» Я.ГОДУНОК на пресс-конференции в УНИАН заявил, что факт нахождения и изъятия взрывных устройств и оружия в подвальном помещении жилого дома по адресу бульвар Дружбы Народов, 17-а, на первом этаже которого расположен офис «Антикриминального выбора», является провокацией против организации.