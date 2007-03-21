Ющенко хочет спросить у нации и поставить точку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в отношениях с НАТО Украина проводит политику, которая предусматривает переход от особого партнерства к перспективному членству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления нового министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА сотрудникам внешнеполитического ведомства.

«В отношениях с НАТО мы выходим с политики, которая предусматривает переход от особого партнерства к перспективному членству», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что отношения с НАТО должны формироваться на принципах, предусмотренных законом Украины об основах национальной безопасности.

По словам Президента, он очень хотел бы, чтобы тема НАТО не политизировалась в Украине. «Мы должны рационально проходить эту дорогу и в нужный момент, когда будут позволять все обстоятельства, задать себе вопрос: Это нужно Украине как тема прямого членства? Спросить у нации и поставить точку», - сказал В.ЮЩЕНКО.