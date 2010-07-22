Дом в центре Киева может остаться без газа

Жители дома № 3 по улице Трехсвятительской, а это 63 квартиры, могут остаться без газоснабжения.

Причина этого - аварийная ситуация, вызванная оползнем с последующим частичным обвалом подпорной стены на пересечении улиц Костельной, 10 и Трехсвятительской, 3-5 в Шевченковском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Киевгаз».

Другая часть подпорной стены, в которой проходит газопровод низкого давления, также находится в аварийном состоянии, добавили в компании.

По словам председателя правления ОАО «Киевгаз» Сергея СЛЕПКАНЯ, еще 12 июля ОАО «Киевгаз» проинформировал Киевскую городскую государственную администрацию и Шевченковскую райгосадминистрацию об оползне и обвале подпорной стены на указанном участке. В связи с этим «Киевгаз» рекомендовал КГГА и РГА как можно скорее ликвидировать аварийную ситуацию путем укрепления подпорной стены.

«Выполнение работ по укреплению стены – исключительная компетенция власти, а «Киевгаз», со своей стороны, уже осуществил комплекс работ, который позволит перекрыть подачу газа по аварийному участку газопровода в случае возникновения опасности. Таким образом мы сработали на опережение ситуации. Также «Киевгаз» осуществляет круглосуточное наблюдение за местом чрезвычайной ситуации и проверку на загазованность ближайших подземных коммуникаций», – отметил С.СЛЕПКАНЬ.

По данным “Киевгаза”, 21 июля состоялось заседание постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было решено поручить Шевченковской РГА разработать проект укрепления подпорной стенки.