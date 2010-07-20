Начальник Генштаба провел тренировку дежурных сил ПВО

Сегодня в Виннице на командном центре Воздушных сил Вооруженных сил Украины начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО провел тренировку дежурных сил противовоздушной обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, тренировка, руководство которой также осуществлял командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Иван РУСНАК, проходила с реальным поднятием в воздух экипажей истребительной, штурмовой и военно-транспортной авиации.

Мероприятие проходило в строгом соответствии с действующим законодательством по антитеррористической деятельности, отметили в Минобороны.

По легенде тренировки, на перехват условных нарушителей воздушного пространства государства, роль которых выполняли самолеты транспортной и штурмовой авиации, в небо поднялись экипажи дежурных сил ПВО. При этом два самолета были условно захвачены террористами, в том числе с оружием на борту, а третий выполнял полет с “частичным отказом пилотажно-навигационного оборудования”.

Также в рамках тренировки по противовоздушной обороне параллельно отрабатывали свои задачи подразделы радиотехнических и зенитных ракетных войск Воздушных сил.

Подводя итоги мероприятия боевой подготовки, Г.ПЕДЧЕНКО отметил слаженность действий и обученность экипажей и расчетов.

После тренировки все задействованные в ней самолеты успешно вернулись на аэродромы постоянного базирования.