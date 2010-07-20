Россия и Китай намерены производить тяжелый вертолет

Россия и Китай намерены разрабатывать и производить тяжелый вертолет. Соответствующее заявление сделал замминистра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской авиации и гражданского авиастроения в Шанхае. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

За основу может быть взят Ми-26, и сейчас идет активное обсуждение технических параметров машины и ее взлетного веса с учетом внутренних потребностей Китая.

"Эта машина будет ориентирована на китайский рынок, а сам проект будет иметь коммерческий характер",- отметил замминистра.

Он подчеркнул, что разработка и создание совместного тяжелого вертолета - лишь одно из направлений сотрудничества, еще одним станет сотрудничество в создании авиационных двигателей

"По-прежнему сохраняется тема самолетостроения, - сказал замглавы Минпромторга России, - в частности, по созданию учебно-тренировочного самолета "Соколенок". Изучаются возможности создания нового широкофюзеляжного среднемагистрального самолета, особенно в условиях, когда среднемагистральные авиалайнеры становятся более востребованными, чем ближнемагистральные".

Д.Мантуров сообщил также, что по итогам заседания российско-китайской подкомиссии был подписан протокол и принято решение о разработке новой трехлетней программы сотрудничества взамен плана сотрудничества от 2007 года.