71-летний житель Ивано-Франковска торговал наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ивано-Франковске 71-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, торговавшего марихуаной.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, милиционеры установили, что марихуану он продавал у себя на квартире.

16 июля работники милиции задержали нескольких граждан, у которых изъяты бумажные свертки с наркотическим веществом.

В ходе проведения санкционированного обыска в квартире злоумышленника милиционеры с помощью служебной собаки Руди, натренированной на поиск наркотических веществ, обнаружили почти 100 граммов марихуаны.

В.ГУЛЬТАЙЧУК отметил, что к материалам уголовного дела приобщены как вещественные доказательства 105 гривень.