Сегодня в Киеве ожидается рекордная жара

Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют рекордную жару – плюс 37 градусов. Предыдущий максимум 18 июля был всего три года назад – в 2007 году столбик термометра поднялся до +34. Сейчас в городе +33. Такая же жара стоит по всей Украине, пишет газета Сегодня

Палящее солнце мучает и Россию, такой жары не было уже 72 года. В 18 областях уже объявили режим чрезвычайной ситуации, местами температура +40. В Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае солнце уничтожило урожай на десятках тысяч гектаров. По сведениям сайта Грузия-онлайн, власти обеспокоены тем, что многие люди, прежде чем нырять в фонтаны, злоупотребляют алкоголем.

В Европе зной. В Чехии и Словакии закрывают участки международных автотрасс, потому что на дорогах плавится асфальт. В Греции из-за жары начались лесные пожары. По тревоге подняли сотни пожарных и специальную авиацию, но с огнем пока справиться не смогли. Люди, не дожидаясь объявления об эвакуации, покидают свои дома.

Жители Германии и Италии спасаются от невыносимой жары в бассейнах и фонтанах. В Боснии и Герцоговине медики заявили о рекордном числе тепловых ударов.