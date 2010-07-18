Как сбежать в наручниках из полицейской машины

В штате Флорида (г.Альтамонте-Спрингз) подозреваемый в наручниках сумел выбраться из полицейской машины, передает Associated Press со ссылкой на местный телеканал.

19-летний Р.Акилл был арестован по обвинению в магазинной краже. Пока ехали в участок, он заявил, что ему трудно дышать и что он страдает боязнью замкнутого пространства. Полицейский приоткрыл окно, а когда машина остановилась на светофоре, задержанный открыл дверь снаружи и выскочил.

Его ищут с собаками и вертолетом, и готовы припомнить всё, за что Р.Акилла задерживали раньше. А такого тоже оказалось немало, включая побои беременной женщине и незаконное лишение свободы.