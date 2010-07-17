Спасо-Преображенский собор в Одессе отдадут УПЦ МП

Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор передадут в собственность Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщается на сайте Одесской епархии УПЦ МП, договор пожертвования и акт приема-передачи этого собора митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ и председатель правления благотворительной организации "Попечительский совет Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора" Василий ИЕРЕМИЯ подписали 15 июля.

Для завершения процесса передачи необходимо подписать еще ряд правовых документов, в том числе - акт государственной регистрации, свидетельство о праве собственности.

Процесс передачи собора окончится к началу визита Патриарха Московского КИРИЛЛА в Украину 20-28 июля, отмечают в Одесской епархии.

Справка УНИАН. Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор крупнейший православный храм Одессы и юга Украины заложен в 1794, разрушен в 1936 г., восстановлен в 2001-2003 годах.

Расположен в центре Одессы на Соборной площади (рядом с ул. Дерибасовской)