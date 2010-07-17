Патриарх Кирилл заглянет на Южмаш

В ходе архипастырского визита в Украину 20-28 июля 2010 года патриарх Московский КИРИЛЛ посетит Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова.

Посещение предприятия входит в программу визита, размещенную на сайте «Патриарх в Украине».

Согласно программе, во вторник, 20 июля, после прибытия в Одессу, Патриарх КИРИЛЛ посетит Свято-Успенский кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь.

21 июля состоится освящение Спасо-Преображенского собора г. Одессы.

22 июля Патриарх КИРИЛЛ посетит Одесскую национальную юридическую академию и встретится с общественностью города в Национальном академическом театре оперы и балета.

В субботу, 24 июля, предстоятель РПЦ прибудет в Днепропетровск, где после посещения Свято-Троицкого кафедрального собора в здании епархиального управления состоится встреча с духовенством Днепропетровско-Павлоградской епархии. Также в этот день в Севастопольском парке он возложит венок к монументу героям русско-турецкой войны.

Субботняя программа предполагает посещение государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова". На предприятии предстоятель РПЦ совершит закладку капсулы с памятной грамотой. Вечером Патриарх Кирилл постетит Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.

В воскресенье, 25 июля, патриарх совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепропетровска. Днем состоится возложение венка к Мемориалу Славы и посещение областной больницы им. И.И. Мечникова, после чего Предстоятель Русской Церкви вылетит в Киев.

По прибытии в Киев Святейший Патриарх направится в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

26 июля 2010 года под председательством патриарха КИРИЛЛА в Киево-Печерской лавре пройдет заседание Священного синода РПЦ.

Во вторник, 27 июля, предстоятель совершит торжественный молебен на Владимирской горке и посетит Ионинский мужской монастырь. Вечером он возглавит всенощное бдение в Киево-Печерской Лавре.

28 июля на Соборной площади Лавры предстоятель РПЦ совершит Божественную литургию. В этот же день патриарх КИРИЛЛ вернется в Москву.