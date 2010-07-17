На Прикарпатье стартовала двухдневная акция памяти героев УПА

Сегодня в Долинском районе Ивано-Франковской области стартовала двухдневная акция, посвященная памяти героев УПА „Яворина-2010”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Долинской райгосадминистрации, сегодня состоится традиционный поход на гору Яворина для чествования памяти героев старшинской школы УПА „Олени” и краевого проводника ОУН Ярослава Мельника «Роберта» в селе Липа.

В программе патриотической акции „Яворина-2010” также Крестный ход на кладбище павших воинов старшинской школы «Олени».

Участники акции побывают в бункере «Роберта» в урочище Глубокое, а возле памятника Ярославу Мельнику состоятся торжества. Завершит акцию фестиваль патриотической песни «Яворина» и зажжение повстанческого костра в урочище Розтока вблизи села Липа.

В акции принимают участие воины ОУН-УПА, ветераны освободительных движений, духовенство, студенческая и учащаяся молодежь, руководители и представители трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций, церковные общины, жители края и соседних областей.

Как сообщили УНИАН в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации, областной фестиваль патриотической песни «Яворина» проводится с целью возрождения патриотической песни и поэзии, прославления борцов за свободу Украины и воспитания на их патриотическом примере юношества и молодежи, популяризации повстанческой музыкальной сокровищницы.

Основным заданием мероприятия является возрождение, широкая пропаганда лучших образцов украинского песенного творчества, стимулирование развития патриотической песни и поэзии, создание новых произведений, привлечение талантливой молодежи к творческой деятельности, открытие новых имен и лучших произведений.

В фестивале принимают участие коллективы вокально-хорового и музыкального жанров и отдельные исполнители. Как отметили в управлении культуры, обязательным для всех творческих коллективов, участников фестиваля является исполнение патриотической песни или поэзии времен ОУН-УПА; исполнение современных украинских песен, связанных с повстанческой тематикой.