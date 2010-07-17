8 сельсоветов выступили против расширения границ Полтавы

Полтава. 16 июля. УНИАН. 8 сельсоветов Полтавского района выступили против расширения границ Полтавы за счет их территорий.

Об этом говорилось на заседании комиссии Полтавского райсовета о разграничении территории областного центра и района. В заседании приняли участие главный архитектор области, представители экологии, руководство Полтавской РГА, райсовета и представители поселковых советов, граничащих с городом. Последние единогласно высказались против потери своих земель в связи с расширением границ Полтавы, предусмотренного генпланом проекта «Гипроград».

На сегодня депутаты семи сельсоветов своими решениями уже задокументировали протест по расширению границ Полтавы за их счет (села Щербани, Супруновка, Новоселовка, Макуховка, Гожулы, Ковалевка). Сегодня аналогичное решение примут на заседании сессии Тахтауловского сельсовета.

Руководство Полтавской РГА и районного совета единогласно выступили против утверждения проекта генплана Полтавы, которым предусмотрено расширение границ областного центра за счет потерь 90 га земель райпотребсоюза, почти 100 га земель птицефабрики, по 30 га - больницы и исследовательского Института свиноводства и т.д.

Также недавно губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО заявил о том, что Полтавский городской голова Андрей МАТКОВСКИЙ превысил свои полномочия, говоря о расширении границ областного центра.

Напомним, проект корректировки генплана предусматривает увеличение территории Полтавы на 2 730,2 га, или на 26,3% современной площади. Поэтому общая территория города составит около 13 111,2 га.