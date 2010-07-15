Стоимость жилья на первичном рынке Киева (по районам)

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 15 июля 2010 года снизилась на 0,46% (7 долл.) – до 1549 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1213 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2395 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,29% (4 долл.) – до 1283 долл., Дарницком – на 0,36% (4 долл.) – до 1213 долл., Деснянском – на 0,19% (2 долл.) – до 1236 долл./кв. м, Оболонском – на 0,41% (7 долл.) – до 1622 долл., Печерском – на 0,55% (13 долл.) – до 2395 долл./кв. м, Святошинском – на 0,48% (6 долл.) – до 1265 долл., Шевченковском – на 0,57% (11 долл.) – до 1941 долл./кв. м, Подольском – на 0,54% (8 долл.) – до 1420 долл., Голосеевском – на 0,50% (8 долл.) – до 1608 долл., Соломенском районе – на 0,55% (8 долл.) – до 1416 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.