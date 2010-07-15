Снижение портовых ставок - приоритетный вопрос

Министерство транспорта и связи Украины намерено дифференцировать снижение портовых ставок на обслуживание грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ вчера в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК).

По его словам, руководство Минтранса не согласно снизить портовые сборы на 30%, как это предусмотрено проектом распоряжения Министерства экономики Украины.

«При этом у Минтранса есть понимание, что уровень существующих ставок является необоснованным и что проблему необходимо урегулировать», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, транспортники предлагают дифференцированный подход к размеру ставок по каждому порту и каждому виду продукции.

С.БЕЛЕНЬКИЙ предложил представителям предприятий ГМК внести свои предложения по этому вопросу с учетом всех проблем по перевалке грузов в портах.

По словам замминистра, вопрос снижения портовых ставок станет одной из приоритетных задач Минпромполитики на ближайший месяц.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины разработало проект постановления правительства о снижении портовых сборов, взимаемых с судов в морских торговых портах страны, в среднем на 30%.

Согласно сопроводительной записке, повышение портовых сборов на 58%, принятое правительством по инициативе Министерства транспорта и связи в августе 2008 года, снизило конкурентоспособность украинских портов по сравнению с морскими портами стран Черноморского бассейна. Сегодня стоимость судозахода в портах Украины в 1,5-2 раза превышает тарифы морских портов черноморских государств.

По мнению Минэкономики, принятие указанного нормативного акта обеспечит благоприятные условия для привлечения дополнительных транзитных грузопотоков в порты.