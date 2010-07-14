4 тысячи клиентов «Кария Тур» могут остаться с носом?

В Государственной службе туризма и курортов считают основной причиной банкротства компании «Кария Тур» использования механизмов демпингования на рынке туристических услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий ПАХЛЯ.

«Одной из главных причин банкротства туроператора или его партнера стала, возможно, не совсем скоординирована деятельность и использование механизмов демпингования при организации и предоставлении услуг на рынке туристических услуг. Это одна из основных причин», - сказал он.

По словам А.ПАХЛИ, ситуация, сложившаяся вокруг компании «Кария Тур», будет проанализирована.

«Ситуация будет анализироваться. Думаю, что соответствующие оценки будут даны правовыми инстанциями нашей страны. Думаю, что дело дойдет и до судов», - сказал он.

По словам А.ПАХЛИ, Государственная служба туризма и курортов инициировала проведение совещаний с большими туристическими операторами на рынке услуг Украины, в ходе которых будут рассматриваться вопросы, что именно надо сделать, чтобы туристам были возмещены затраченные средства.

«Мы предлагаем участникам рынка по направлению «Турция» по доброй воле взять на себя консолидированную ответственность за выполнение обязательств компании «Кария Тур», создав соответствующую программу помощи туристам, пострадавшим от действий «Кария Тур», - сказал он.

А.ПАХЛЯ сообщил, что, по предварительным данным, сегодня около 4 тысяч туристов столкнулись с проблемой возвращения средств за выкупленные туры, которые они еще не использовали.