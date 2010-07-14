В Киеве шершни атаковали дом

Бойцы Специализированного аварийно-спасательного отряда МЧС столицы осуществили выезд по вызову в Соломенский район по улице Соломенская, 32.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, ситуация оказалась нестандартной - жилой дом атаковал рой шершней.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели рой шершней на пятом этаже. В стене дома у окна, между кирпичами были два отверстия через которые шестисантиметровые насекомые попадали в гнездо. Спасатели при помощи автолестницы обработали стену дома специальным химическим раствором и закрыли отверстия, сквозь которые лазили насекомые.

В общей сложности за минувшие сутки пожарно-спасательными подразделениями столицы было осуществлено 10 выездов на тушение пожаров и 4 выезда для предоставления помощи населению.