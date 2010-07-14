Из Тернополя 10-й день не вывозится мусор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, пока попытки договориться с жителями Малашевцев результатов не дают, люди продолжают блокировать подъезд к полигону. При этом в пресс-службе замечают, что мэрия в отношениях с жителями села руководствуется не только меморандумом, которым Тернополю было разрешено вывозить мусор до 1 июля, но и договором, подписанным позже. «Поскольку меморандум – это не тот документ, который дает возможность тратить бюджетные средства, вскоре был заключен договор. Предварительно планировалось, что город заплатит за вывезенный до 1 июля мусор 250 тыс. грн., однако когда Малашевцы настояли на том, чтобы сумма увеличилась до 500 тыс. грн., срок действия договора был продлен до 1 ноября», – сообщили в пресс-службе.

При этом в договоре, текстом которым располагает УНИАН, речь не идет о вывозе мусора из города, в нем сельская община лишь обязывается «принять финансовую помощь» и «не чинить препятствий для проведения работ с привлечением техники с целью недопущения самовоспламенения отходов, сохранения территории свалки в надлежащем санитарно-экологическом состоянии и подготовки ее к рекультивации».

По договору Тернополь уже выплатил 320 тыс. грн. из оговоренных 500 тыс. грн.

Между тем, работы по строительству мусорной свалки вблизи Миролюбовки, куда, собственно, планировалось возить мусор вместо Малашевецкой свалки, до сих пор не завершены. Как сообщил городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ, строительство продлится еще, минимум, два месяца.

Теперь в Тернополе мусор из контейнеров пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые затем составляют рядом с контейнерами.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2010 года сельская община Малашевцев после полугодового перекрытия дороги на свалку подписала меморандум с Тернопольским городским советом и обладминистрацией, в котором согласилась на вывоз мусора из Тернополя на мусорную свалку возле села до 1 июля. Меморандумом было предусмотрено, что облгосадминистрация и городской совет продолжат финансировать мероприятия, направленные на закрытие свалки, разработают проектно-сметную документацию на проведение первоочередных мер по ее рекультивации, а также завершат рекультивацию до 1 ноября 2010 года.

Малашевецкая мусорная свалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она расположена во 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в производительный водоносный слой.