Швеция поможет Украине наладить оборот химических веществ

Украина и Швеция намерены развивать сотрудничество в сфере оборота химических веществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины, в министерстве под председательством заместителя министра Сергея БЕЛЕНЬКОГО состоялось заседание украинской части Рабочей группы по вопросам реализации проекта сотрудничества со Шведским химическим агентством.

Сообщается, что заседание проходило в рамках подготовки проекта развития сотрудничества между Швецией и Украиной в сфере оборота химических веществ. Целью этого проекта является приведение отечественного законодательства в сфере оборота химических веществ в соответствие с законодательством ЕС (REACH/CLP).

В пресс-службе отмечают, что на заседании, где присутствовали представители Минприроды, МОЗ, Госпотребстандарта Украины и других профильных учреждений, были обсуждены главные задания Украины в сфере реформирования законодательства относительно управления оборотом химических веществ и обсужден вопрос о возможности создания в Украине современной базы для лабораторного анализа, которая бы отвечала европейских стандартам в этой сфере.

Стороны договорились подготовить к будущему совещанию с Шведским химическим агентством (пройдет 15 июля) конкретные предложения по структуре проекта сотрудничества между Минпромполитики и химическим агентством, этапам его реализации, а также предоставить кандидатуры экспертов для участия в проекте.