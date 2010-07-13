Kyiv Post запускает веб-сайт. Пресс-конференция в Киеве.

Kyiv Post, ведущая еженедельная англоязычная газета Украины на протяжении последних 15 лет, запускает веб-сайт (www.kyivpost.ua), на котором будут размещаться материалы на украинском и русском языках.

Пресс-конференция по этому поводу состоится в пятницу, 16 июля , в 11:00, в гостинице «Ривьера на Подоле», ул. Сагайдачного, 15 (станция метро «Почтовая площадь»)

Новый сайт открывает украинцам доступ к журналистике западного стиля, высоким этическим стандартам и объективной подаче всех точек зрения. Цель газеты – максимально точно информировать своих читателей, независимо от языка, на котором они говорят. Запуск нового веб-сайта будет способствовать становлению свободной от влияния властей прессы, что является одним из обязательных условий демократического развития Украины.

Участники пресс-конференции: Мохаммад Захур, издатель Kyiv Post; Джим Филипофф, генеральный директор Public Media; Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post; Андрей Черников, заместитель главного редактора Kyiv Post.

Для участия в конференции необходима аккредитация : Ирина Оникиенко, PR-специалист агентства Pulse, электронная почта: iryna@pulse.ua , тел. +38 (050) 469 0313. Регистрация представителей аккредитованных СМИ начинается в 10:30. По завершении пресс-конференции состоится фуршет.