На Харьковщине дерево упало на автомобиль: погибла супружеская пара
12:29, 12 июля 2010Общество
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В Харьковской области в результате падения дерева на автомобиль погибли два человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, трагедия произошла в Изюмском районе на 623-м километре автодороги Харьков - Довжанский. Погибли супруги 1972 и 1973 годов рождения.
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