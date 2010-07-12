На Харьковщине дерево упало на автомобиль: погибла супружеская пара

В Харьковской области в результате падения дерева на автомобиль погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, трагедия произошла в Изюмском районе на 623-м километре автодороги Харьков - Довжанский. Погибли супруги 1972 и 1973 годов рождения.