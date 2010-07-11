На Днепропетровщине уровень преступности вырос на 64%

В Днепропетровской области за 1 полугодие 2010 г. уровень общей преступности вырос на 64% - до более чем 27 тыс. зарегистрированных преступлений.

Об этом во время расширенной коллегии прокуратуры сообщил прокурор Днепропетровской области Михаил КОСЮТА.

По его словам, вызывает обеспокоенность увеличение по сравнению с аналогичным периодом совершения тяжких преступлений на 3 тыс. или на 49%.

Наряду с тем уменьшилось количество совершенных умышленных убийств (с 123 до 103), умышленных тяжелых телесных повреждений (с 206 до 165), умышленных тяжелых телесных повреждений, вследствие которых наступаа смерть потерпевших (с 69 до 47), разбоев (с 227 до 197). Правоохранительным органам на протяжении полугодия удалось обезвредить 21 преступную группировку, в том числе 2 преступных организации.

Прокурор выразил неудовлетворение противодействием со стороны правоохранительных органов преступлениям, совершенным в молодежной среде и рецидивной преступности. М.КОСЮТА отметил увеличение преступности в экономической сфере региона. Так органами прокуратуры области в 1 полугодии возбуждены почти 600 уголовных дел. При осуществлении надзора за соблюдением законодательства по защите прав и свобод граждан и интересов государства, возбуждены 1166 уголовных дел, большинство из которых уже переданы в суд. По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования возмещено свыше 522 млн. грн, в том числе в бюджет - почти 230 млн. грн.

Особое внимание уделялось установлению причин и условий безосновательной невыплаты заработной платы. В результате возбуждены 148 уголовных дел, 129 из которых расследованы и переданы в суд. По документам реагирования возмещены 121,4 миллиона гривен, что на 24 миллиона больше, нежели за аналогичный период прошлого года.