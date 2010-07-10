Министерство финансов Украины опровергает информацию некоторых отечественных СМИ о проблемах со своевременным обслуживанием долговых обязательств столицы.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия из СМИ и связей с общественностью Министерства финансов Украины, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявил, что бюджет города на 2010 год обеспечен необходимыми ресурсами для своевременного и в полном объеме выполнения его внутренних и внешних обязательств.

В свою очередь, первый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ заверил, что Минфин и КМДА и в дальнейшем будут принимать необходимые меры относительно платежеспособности бюджета города Киева для проведения эффективной долговой политики.

Как сообщал УНИАН, 2 июля на заседании расширенной коллегии КГГА начальник Главного финансового управления администрации Виктор ПАДАЛКА заявил, что горгосадминистрация подготовила и подала на рассмотрение Киеврады проект решения о реструктуризации внешних заимствований столицы.

По его информации, на сегодняшний день внешний долг Киева составляет 700 млн. долларов США. Ежегодно из бюджета столицы на обслуживание внешнего долга тратится 482 млн. грн. Срок погашения заимствований – 2011, 2012 и 2015 годы.

Как отмечалось на заседании коллегии, без одновременного и немедленного решения вопроса реструктуризации задолженности по внешним заимствованиям со сроком возвращения в 2011 и 2012 годах на общую сумму 450 млн. долларов США Киев может оказаться перед реальной угрозой полной несостоятельности выполнять свои долговые обязательства.