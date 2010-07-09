Лавров об экономике, Януковиче и логике игры с нулевым результатом

Украина стала больше уделять внимания экономическому сотрудничеству в рамках СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

«В Содружестве, действительно, появилась дополнительная, очень важная, стимулирующая, я бы так сказал, тенденция в связи с приходом к власти в Украине нынешнего Президента и сформированного им правительства», - сказал С.ЛАВРОВ.

«Украина и до этого уделяла внимание вопросам экономического сотрудничества в рамках СНГ, понимая его выгоду для себя. Но с приходом нового правительства, нового Президента эта тенденция существенно усилилась», - добавил он.

Он убежден, что более активное и деятельное участие Украины в различных структурах Содружества будет способствовать его укреплению и пойдет на пользу всем входящим в него государствам.

С.ЛАВРОВ также считает, что на пространстве Содружества преобладают «объединительные тенденции».

«Это во многом объясняется тем, что на современном этапе в самое последнее время для всех нас задачи модернизации экономики стали приоритетными. Это лишний раз подчеркнул глобальный финансово-экономический кризис, из которого мы сейчас выходим разными темпами. Россия, вероятно, легче, чем некоторые другие наши государства. Но, тем не менее, модернизация – это лозунг дня для всех», - сказал глава МИД РФ.

Министр надеется, что сведения о недовольстве Европы и США новыми украинско-российскими отношениями не соответствуют действительности.

«Я оценил последовавшую из Европы и Америки реакцию на новый характер российско-украинских отношений. Однако у меня есть сведения о том, что в прямых контактах с украинскими коллегами наши западные партнеры высказывают этим недовольство», - сказал С.ЛАВРОВ.

«Если это подтвердится, а я очень надеюсь, что это не произойдет, то это будет для меня очень большим разочарованием, потому что в очередной раз мы станем свидетелями двойного стандарта и логики игры с нулевым результатом», - добавил российский министр.