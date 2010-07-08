Киевсовет «с колена» отдал «Жуляны»

Киевсовет утвердил ООО «Мастер-Авиа» арендатором комплекса зданий международного аэропорта «Киев» («Жуляны»).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня на заседании сессии Киевсовета 70 из 111 депутатов, присутствовавших в зале.

Проект решения о передаче имущества, принадлежащего территориальной общине Киева, в аренду на конкурсных основах был внесен с голоса в повестку дня депутатом Блока Литвина, членом постоянной комиссии Киевсовета по земельным вопросам, градостроению и архитектуре Денисом КОСТРЖЕВСКИМ. Он отметил, что документ подготовлен на основании проведенного конкурса на определение арендатора ряда зданий и сооружений аэропорта «Жуляны». По информации Д.КОСТРЖЕВСКОГО, подготовленный проект решения прошел все соответствующие комиссии и получил согласование.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года стало известно, что Киевсовет объявил конкурс на право аренды сроком на 49 лет комплекса зданий, сооружений и оборудования ряда объектов аэропорта “Жуляны”. В условиях конкурса отмечено, что имущество и оборудование КП “Международный аэропорт“ Киев” (Жуляны) ”будет передано арендатору, который согласится погасить долг предприятия в размере 22,468 млн. грн. перед ОАО КБ “Крещатик” и профинансировать строительство нового пассажирского терминала общей площадью 12 тыс. кв. м.

Документы на участие в конкурсе подавали три компании: “Юридическая фирма Эс энд Пи”, “Мастер-Авиа” и “Промсоцпророзвиток”.

16 июня депутат Киевсовета от БЮТ, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам собственности Денис МОСКАЛЬ заявил, что конкурс на право аренды комплекса зданий аэропорта “Киев” закончен за 16 дней до его завершения. Он допустил, что поспешность проведения конкурса обусловлена лоббированием интересов одной из компаний-участниц вопреки общегосударственным и городским интересам. Депутат отметил, что инвестор, который будет победителем конкурса, фактически получает готовый бизнес за счет государственного бюджета.

Справка УНИАН. В сентябре 2009 г. Киевсовет разрешил аэропорту “Жуляны” взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Этим решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 26.07.2007 г., которым предоставлялось разрешение предприятию взять кредит под залог имущества предприятия в объеме 164 млн. грн. Для получения кредита Киевсовет, согласно последнему своему решению, разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения аэропорта, которые находятся у него на балансе.