Поток нелегальной древесины беспокоит Европарламент

Европарламент поддержал введение санкций за снабжение на рынок ЕС нелегально вырубленной древесины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном 7 июля докладе Европарламента на заседании в Страсбурге.

Согласно документу, подготовленному членом предыдущего состава парламента Каролин ЛУКАС (группа “зеленых”, Великобритания), ответственность за одобрение которого впоследствии перешла к Сату ХАССИ (группа “зеленых”, Финляндия), по меньшей мере 20% древесины, попадающей на рынки ЕС, – нелегального происхождения.

Депутаты выразили убеждение, что финансовые штрафы, которые должны быть установлены странами-членами ЕС, должны отражать уровень вреда окружающей среде и экономике, вызванный нелегальной вырубкой лесов.

Депутаты также высказались за то, чтобы все операторы рынка сообщали информацию о происхождении леса или продукции из древесины, в частности, страну и лес, в котором древесина была вырублена.

Предусматривается, что новое законодательство должно быть утверждено в ближайшее время Советом ЕС и вступит в силу в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам защиты окружающей природной среды Европарламента поддержал проект доклада еще 17 февраля 2009 года, однако после того продолжалась процедура согласования позиций между депутатами Европарламента и министрами стран-членов ЕС.

Еврокомиссия предложила бороться с импортом нелегально вырубленных лесов 17 октября 2008 года.