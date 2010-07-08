Нужно ли передать налоговую милицию МВД?

Существует вероятность, что упразднение налоговой милиции приведет к усложнению расследований налоговых преступлений.

Такое мнение УНИАН высказал адвокат, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Максим КОПЕЙЧИКОВ, комментируя зарегистрированный в парламенте законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования системы правоохранительных органов с целью улучшения инвестиционного климата в государстве)», которым упраздняется налоговая милиция, а ее полномочия передаются соответствующим подразделениям органов внутренних дел.

«Следует учитывать, что налоговые милиционеры зачастую более профессиональны, чем сотрудники МВД, и если часть профессионалов уйдет, не желая по тем или иным причинам работать в системе МВД, налоговые преступления будут раследоваться тяжелее», - отметил М.КОПЕЙЧИКОВ.

По его словам, в данном вопросе речь идет о разделении центров принятия решений, что может быть на руку предпринимателям. В частности, если решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься не налоговой милицией, подчиненной Государственной налоговой администрации, а независимым от ГНАУ органом.

Как сообщал УНИАН, группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект, которым предлагается упразднить налоговую милицию, а ее полномочия передать соответствующим подразделениям органов внутренних дел.

Текст проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования системы правоохранительных органов с целью улучшения инвестиционного климата в государстве)» №6664 от 6 июля 2010 года зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Как указывается в пояснительной записке к документу, из многочисленных жалоб и обращений граждан следует, что налоговая милиция фактически дискредитирует власть: грубо и систематически нарушает права и интересы граждан, мешает предпринимательской деятельности и замешана в коррупции.