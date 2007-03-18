Ющенко, возможно, отравил бывший офицер спецподразделения

На даче у экс-заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА во время ужина при участии в то время кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО плов к столу подавал не официант, а человек из окружения В.САЦЮКА.

Об этом вчера вечером в эфире "5 канала" заявил руководитель главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ. Он не исключил возможности, что плов отравили именно тогда, когда казан с кушаньем попал в руки бывшего правоохранителя, и именно он подавал еду к столу каждому отдельно.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, “этот человек – бывший офицер спецподразделения. Более того, этот человек дважды привлекался к уголовной ответственности. Первый раз за вымогательство. Дело было закрыто с помощью господина САЦЮКА. Второй раз он, уже будучи уволенным из спецподразделения, привлекался к уголовной ответственности, находился 11 месяцев под следствием и тоже дело было закрыто с помощью САЦЮКА”.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.