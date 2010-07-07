Ситуация в Красноперекопске остается критической

Ситуация в г. Красноперекопске (АР Крым), где из-за сильных ливней произошли подтопления жилых домов, продолжает оставаться критической.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил председатель Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Александр ЛИЕВ.

По словам А.ЛИЕВА, сегодня глава крымского правительства Василий ДЖАРТЫ подписал распоряжение о создании Временной комиссии Совета министров АРК по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Красноперекопске. "Премьер-министр поручил разобраться с причинами чрезвычайной ситуации, а также с ходом ее ликвидации, темпы которой, конечно же, не устраивают Совет министров", - сказал А.ЛИЕВ.

По его словам, почти неделю с подтоплением боролись местные силы и только после вмешательства Совета министров начали предприниматься действенные меры. "Вода на сегодняшний день откачана, но, вместе с тем, ситуация в городе остается критической, так как из-за последствий подтопления санитарная обстановка накалена", - заявил А.ЛИЕВ.

Он отметил, что на подтопленных улицах нет центральной канализации, а имеющиеся строения, используемые в качестве туалетов, "не выдерживают никакой критики". Кроме того, сейчас установилась 30-градусная жара, и "все это вызывает беспокойство".

Как сообщил А.ЛИЕВ, глава правительства Крыма взял под личный контроль ликвидацию ЧС в Красноперекопске. Члены комиссии в данный момент уже находятся на месте и активно работают над локализацией ЧС и предотвращением возможной вспышки инфекционных заболеваний. Также в городе ведутся работы по обустройству ливневой канализации и приведению в порядок дренажной системы.

Комиссия создана на 5 дней, однако А.ЛИЕВ выразил уверенность, что уже через 2-3 дня ее члены смогут сделать окончательные выводы о причинах происшествия и преодолении его последствий. Он также не исключил, что за этими выводами могут последовать административные взыскания.

"Сегодня ликвидация чрезвычайной ситуации динамично усилена - и техникой, и чиновниками, и в ближайшее время мы сможем отчитаться о результатах работы временной комиссии", - уверен А.ЛИЕВ.

В состав временной комиссии вошли представители Рескомводхоза АРК, Министерства ЖКХ АРК, Министерства финансов АРК, Министерства топлива и энергетики АРК, Министерства строительной политики и архитектуры АРК, Министерства экономики АРК, Главного управления МЧС в АРК, Министерства труда и социальной политики АРК, заместитель главного санитарного врача Крыма.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Красноперекопске из-за сильных ливней произошло поднятие уровня грунтовых вод, в результате чего возникло подтопление 60 жилых домов и 45 усадеб. Общая площадь подтопления составляет около 9 га. Уровень подтопления в домах составил от 10 до 30 см. Местные власти признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной. Создан штаб ликвидации последствий ЧС. Жители Красноперекопска из-за случившегося подтопления частных домов в ходе встречи с представителями республиканских структур власти потребовали отставки городской власти.