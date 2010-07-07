36-летний мужчина стрелял из ружья в двухлетнюю дочь и жену
Устроил себе "праздник"...
В Житомирской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который из ружья выстрелил в двухлетнюю дочь и жену.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на прокурора отдела прокуратуры области Андрея ШИМОНЧУКА.
По его словам, дело возбуждено следственным управлениям УМВД Украины в Житомирской области по факту покушения на умышленное убийство.
"Сейчас досудебное следствие, которое начато органами УМВД Украины в Житомирской области, находится на контроле в прокуратуре области", - сказал он.
А.ШИМОНЧУК уточнил, что "такие жестокие аргументы - выстрелы из обреза – применил во время ссоры житель села Гремячее, что в Романовском районе".
"Очередное застолье, которое устроил себе 36-летний мужчина, драматично закончилось не только для молодой женщины, но и для ее двухлетней дочери", - сказал он.
А.ШИМОНЧУК сообщил, что во время ссоры человек схватил обрез охотничьего ружья и выстрелил из него в свою жену, рядом с которой на кровати была двухлетняя дочь.
Выстрелом женщине было повреждено плечо, туловище и рука, а двухлетнему ребенку травмирована ножка.
Потерпевшие были доставлены в Чудновскую центральную районную больницу, где им была оказана медицинская помощь.
Виновник задержан, оружие изъято.