Украинские мошенники в Англии крутили схему с переплатой налогов

Группа нелегальных иммигрантов из Украины обманула британских налоговиков на 4,5 млн. фунтов стерлингов.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на британскую прессу, украинские мошенники тратили деньги британских налогоплательщиков на отдых на Карибских островах, дорогие автомобили и девушек по вызову. 11 задержанных признали себя виновными.

Налоговикам понадобилось три года, чтобы разоблачить мошенников, подавших 1600 заявлений на возвращение переплаченных налогов от имени вымышленных рабочих-мигрантов.

Деньги от 1000 до 98000 фунтов возвращались на банковские интернет-счета, открытые по поддельным документам.

Чтобы убедить налоговиков в том, что заявления на возвращение налогов были настоящими, мошенники зарегистрировали несколько несуществующих строительных компаний.

Пресс-секретарь британской налоговой службы сообщил, что большие суммы переводились также пособникам воров в Украине, связанным с организованной преступностью

На слушаниях в суде сообщили, что организатора группы Владимира ПАНЧАКА арестовали в марте 2009 года, однако он руководил преступной группой из тюрьмы, ожидая суда.

Во время обысков 15 июля прошлого года полиция изъяла записные книжки с именами и 361 тыс. фунтов.

В.ПАНЧАКА приговорили к шести годам одному месяцу лишения свободы. Осуждены еще 10 членов банды.

12-го члена группы Виталиуса КОСТРОМИНАСА объявили в розыск. Он сбежал, выпрыгнув с четвертого поверха квартиры в Брентфорде во время обыска 15 июля прошлого года.