В Севастополе на Михайловской батарее открыли Военно-морской музей

Военно-морской музей Украины - филиал Национального военно-исторического музея Украины торжественно открыли сегодня в Севастополе в фортификационном сооружении XIX века, т.н. казематированной Михайловской батарее (фото), или на Михайловском равелине, как еще называют в городе этот объект.

Как передает корреспондент УНИАН, участникам церемонии и всем его посетителям в музее представлена первая тематическая экспозиция «Героический Севастополь», выставка из частной коллекции киевского коллекционера, известного мецената Алексея ШЕРЕМЕТЬЕВА который профинансировал и ремонтные работы по созданию музея в здании, где в последние годы размещался шкиперский склад ВМС Украины.

Экспозиция повествует об истории города со времен его создания и до периода Великой Отечественной войны. В экспозиции более 10 тысяч экспонатов, в том числе много уникальных, в большинстве своем - фотографии, документы, личные вещи. В частности, впервые широкому зрителю представлена личная печать адмирала Михаила Лазарева.

Открытие музея приурочено ко Дню флота Украины. В церемонии открытия учреждения приняли участие вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО, председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ, председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, шефские делегации из регионов Украины, прибывшие в Севастополь на празднование Дня флота Украины.

Сегодня в музее «день открытых дверей».