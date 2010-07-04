На большей части Украины пройдут грозовые дожди

В понедельник в Украине на большей части территории пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, 5 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории Украины кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, грады и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на морском побережье до 21°, в Карпатах около 10°; днем 25-30°, в западных областях 21-26°.

На Киевщине также переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

В столице ближайшей ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный, 3-8 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.