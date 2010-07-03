В Николаеве возбуждено дело о порнографии в интернете

В Николаевской области обезврежена межрегиональная преступная группа, участники которой на протяжении 2008-2010 годов организовывали и обеспечивали функционирование в сети интернет каналы сбыта и распространения продукции порнографического характера.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник Отдела связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области Владислав ГНАТЕНКО.

Организаторами незаконного бизнеса были два молодых человека. 22-летний житель Херсона учился на пятом курсе одного из николаевских вузов. Его 29-летний подельник – житель Черкасской области. Оба они были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, областной милиции совместно с сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины.

Правонарушители разработали более 20 сайтов, через которые распространяли около 90 наименований фото- и видеофайлов порнографического содержания. Установлено, что 10 сайтов имели порнографический характер.

Санкционированные обыски проводились сразу в трех местах – в Николаеве, Черкассах и Херсоне. Во время обысков изъяты вещественные доказательства, которые указывают на преступную деятельность задержанных лиц: компьютерная техника, сетевое оборудование и носители информации на сумму более 30 тыс. грн. В настоящее время программное обеспечение и серверы находятся в Николаевском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре, где проводится экспертиза.

По имеющейся информации, на порносайтах злоумышленники выкладывали также и детскую порнографию. Если этот факт будет подтвержден, задержанных ожидает более строгое наказание.

Относительно участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК Украины «Нарушение авторских и смежных прав», а также по ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Работники милиции продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.