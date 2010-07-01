Конкурентоспособность Украины опустилась на 10 позиций

УНИАН. В рейтинге Индекса международной конкурентоспособности (ИМК) 2009-2010 Украина опустилась на 10 позиций и занимает 82-е место среди 133 стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Эффективное управление», об этом на презентации итогового отчета о конкурентоспособности Украины, подготовленного в рамках партнерского проекта упомянутого Фонда и Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщила директор Фонда Наталья ИЗОСИМОВА.

«Рейтинг Украины как, впрочем, и целого ряда стран с развивающейся экономикой, оказался неустойчивым к последствиям финансового кризиса. Кроме Украины, на 10 и более позиций опустились такие государства как Ботсвана, Гана, Латвия, Мали, Монголия, Россия, Сирия, Филиппины и Хорватия. Очевидно, что эти экономики обладают большим потенциалом роста, и в ближайшем будущем на примере нашей страны мы очень надеемся в этом убедиться», - сказала директор Фонда.

Согласно отчету, Украина в рейтинге ИМК оказалась среди развивающихся африканских и латиноамериканских стран, по соседству с Гамбией и Алжиром. Самые значительные ухудшения в рейтинге Украины наблюдаются по трем составляющим: «макроэкономическая стабильность» (падение на 15 пунктов, 106 место), «уровень развития финансового рынка» (падение на 21 пункт, 106 место) и «оснащенность новыми технологиями» (падение на 15 пунктов, 80 место). При этом самый низкий рейтинг зафиксирован по составляющей «эффективность институциональной среды» (120-е место).

По результатам исследования Украина улучшила свои позиции лишь по трем составляющим конкурентоспособности. Так, страна заняла 49 место по эффективности рынка труда, улучшив свою позицию на 5 пунктов, 29 место – по размеру рынка (рост в рейтинге на 2 пункта) и 78 место – по составляющей «инфраструктура» (улучшение на 1 пункт).

«Согласно результатам исследования, за последние несколько лет Украине не удалось улучшить свою конкурентоспособность. Тяжелый экономический кризис наряду с затянувшейся политической нестабильностью не позволили провести столь необходимые стране реформы. Приход к власти нового правительства и улучшение ситуации на мировых рынках возрождают надежду на то, что экономические реформы наконец-то будут завершены и позволят создать благоприятные, прозрачные и более предсказуемые условия для ведения бизнеса», – отметил экономист сети международной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Тьерри ГЕЙГЕР.

Уже третий год подряд Фонд «Эффективное управление» совместно с ВЭФ анализирует конкурентоспособность Украины как на национальном, так и на региональном уровнях.

«В этом году Фонд «Эффективное управление» подготовил исследование конкурентоспособности 20-и административно-территориальных единиц. Данные регионы суммарно производят около 90% украинского ВВП. В дальнейшем мы планируем охватить все регионы страны, и это для нас очень важная задача: таким образом, мы сможем более глубоко понять проблемы, которые необходимо решить каждой области для повышения своей конкурентоспособности», - сказала Н.ИЗОСИМОВА.

Первое место в региональном индексе, как и в прошлые годы, занял город Киев. В международном индексе он – на 59 месте рядом с Венгрией и Панамой. Следом за Киевом с незначительным отставанием следует Днепропетровская область. Затем идут две пары областей: Закарпатская и Львовская области (67 и 69 место в международном индексе, по соседству с Уругваем и Румынией) и АР Крым с Донецкой областью (72 и 73 места, между Казахстаном и Латвией). Замыкает условную группу лидеров Харьковская область, которая занимает 76 место между Колумбией и Египтом.

Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская, Луганская и Херсонская области находятся в середине индекса конкурентоспособности. Низкий уровень конкурентоспособности демонстрируют Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская области. Замыкает региональный рейтинг Винницкая область. Она заняла 111 место и соседствует с Сенегалом и Сербией.

«Несмотря на все существующие различия между украинскими регионами, у них достаточно схожие сильные и слабые стороны. Прежде всего, это касается таких составляющих конкурентоспособности как здравоохранение и начальное образование, институциональная среда, сложность бизнес-процессов. Относительно большой разброс значений наблюдается по таким составляющим как инфраструктура и эффективность рынка труда», - сообщила Н.ИЗОСИМОВА.

*** Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе украинского бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Своим призванием эта организация считает содействие достижению общественно-политического консенсуса по основным направлениям реализации программ экономических преобразований.