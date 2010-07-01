Украина откроет учебный центр для таможенников Европы

Украина планирует уже в сентябре открыть учебный центр для таможенников Европы.

Об этом в интервью проекту “УНИАН-Новости ЕС” сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолий ГУТНИК.

“Центр будет создан и открыт уже в сентябре этого года. На презентацию приглашен генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио МИКУРИЯ, который согласился приехать для участия в торжественной церемонии его открытия”, - сказал он.

Представитель Гостаможслужбі напомнил, что меморандум между Украиной и Всемирной таможенной организацией о создании такого центра был подписан 26 июня этого года в Брюсселе.

Центр будет создан на базе Академии Государственной таможенной службы в Днепропетровске. “Для Украины это очень важно, поскольку мы будем иметь более тесное сотрудничество с таможенной организацией, а также с коллегами из стран ЕС и СНГ”, - сказал А.ГУТНИК.

Как сообщал УНИАН, 24-26 июня украинская делегация во главе с А.ГУТНИКОМ принимала участие в 115-й и 116-й сессиях Совета Всемирной таможенной организации.