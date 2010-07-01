Украина и Россия обсудили вопросы модернизации ГТС

Национальный газовый союз Украины и Российское газовое общество обсудили вопросы модернизации ГТС стран бывшего СССР

30 июня в Киеве представители Национального газового союза Украины (НГСУ) и Российского газового общества (РГО) провели рабочее совещание по вопросам надежности обеспечения природным газом российских, украинских и европейских потребителей, а также модернизации газотранспортных систем, расположенных на территории Российской Федерации, Украины и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам совещания было подписано совместное заявление, в котором стороны определили, что рост прогнозируемого потребления газа в Европе потребует модернизации и загрузки газотранспортной системы Украины, реализации новых проектов по созданию транспортных коридоров.

Кроме того, в документе закреплено, что стороны выражают поддержку политическому курсу руководства России и Украины на сближение, развитие взаимовыгодного сотрудничества, вовлечение в этот процесс гражданского общества и видят в его реализации основу процветания и благополучия населения обеих стран.

Стороны определили, что основные усилия на этом направлении должны быть сосредоточены на надежном обеспечении снабжения газом российских, украинских и европейских потребителей, для чего требуется поддержание в рабочем состоянии газотранспортной системы, расположенной на территории стран бывшего СССР, как единого целостного организма для достижения наиболее эффективных результатов ее использования, и призывают отраслевые общественные организации к сотрудничеству.

Стороны считают необходимым сосредоточить усилия на выработке предложений для совершенствования международного энергетического правового регулирования и призывают к совместному обсуждению данного вопроса в Российском газовом обществе, Национальном газовом союзе Украины, а также Европейском союзе газовой промышленности и Международном газовом союзе.

Стороны предложили руководству ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по активизации сотрудничества в интересах формирования устойчивого и справедливого энергетического рынка, отвечающего требованиям международной энергетической безопасности сегодня и в долгосрочной перспективе и видят в этом получение мощных экономических преимуществ, выгодных для экономик обеих стран, благодаря появлению новых рабочих мест, пополнению бюджетов за счет появления корпоративных преференций в энергоснабжении предприятий промышленности.

Стороны считают необходимым проинформировать о своей позиции Международный газовый союз, Европейский союз газовой промышленности для совершенствования дальнейшего совместного сотрудничества.

Также стороны обратились к президентам, правительствам России и Украины с просьбой учесть мнение профессионального сообщества обеих стран в дальнейшем сотрудничестве на высшем уровне.

В рабочем совещании приняли участие российские и украинские эксперты газовой отрасли, представители ряда европейских газовых компаний.

Совещание носило скорее ознакомительный характер, замечает РосБизнесКонсалтинг, так как на нем не присутствовали ни президент Российского газового общества, ни председатель Национального газового союза Украины.

Справка УНИАН. Национальный газовый союз Украины – неприбыльная общественная организация, деятельность которой направлена на содействие развитию газовой отрасли. Союз объединяет специалистов отрасли и около 50 коллективных членов – предприятий нефтегазовой промышленности Украины.

Российское газовое общество создано в 2001 году в форме национальной ассоциации. Главным заданием общества является создание условий для формирования цивилизованного газового рынка в интересах энергетической безопасности России.