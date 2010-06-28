Хорошковский о цензуре, стоп-цензуре и быстрой реакции Януковича

Глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский убежден, что в Украине нет цензуры.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер", комментируя свою встречу с активистами движения "Стоп цензуре".

"Разговор о цензуре есть. На мой взгляд, это цензуры как таковой нет. Те случаи, которые фиксировались, в том числе в журналистской среде, - это случаи", - приводит его слова Украинская правда.

"Но есть ли система по ограничению свободы слова, есть ли вмешательство в редакционную политику - это было основой нашей беседы с активистами движения "Стоп цензуре", - объяснил Хорошковский.

"Мы проговорили почти два часа, и мы наработали определенный план действий. Я подробно доложил об этом президенту и буквально через несколько дней было фундаментальное поручение президента, что нужно сделать в этой сфере", - отметил он.

Глава СБУ добавил, что это поручение, в частности, касалось "создания общественного телевидения".

Комментируя предложение движения "Стоп цензуре!" привлечь своих представителей к обсуждению общественного вещания на Гуманитарной раде, Хорошковский заявил: "Это абсолютно дельное предложение".

"Надо, чтобы две стороны, а может и больше сторон, садились за круглый стол, принимали решение, потому что любая таинственность в этих вопроса приводит к определенному недоверию", - отметил он.