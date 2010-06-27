Шуфрич полетел смотреть, как поднимается вода в Дунае

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ отбыл на место возможных зон подтопления в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, за сутки с 25 по 26 июня повысился уровень воды в реке Дунай. В районе города Рени уровень воды составляет 544 см, в районе города Измаил - 369 см, в районе города Килия - 223, в районе города Вилково уровень воды составляет 162 см, что на 7 см выше от опасного уровня воды 155 см. Прогноз Дунайской гидрометеорологической обсерватории и Румынского национального института гидрологии и гидротехники предусматривает рост воды на украинской части Дуная в ближайшие дни на 20 см.

“Существующая гидрологическая ситуация характеризуется как опасная для территории возможного подтопления, защищенной гидротехническими сооружениями от высоких уровней воды в реке Дунай. В зону возможного подтопления подпадает 13 населенных пунктов с общей численностью населения около 10 тысяч человек”, - сообщает пресс-служба МЧС.

Н.ШУФРИЧ планирует осмотреть зоны возможного подтопления. Все службы МЧС и соответствующие силы и средства сведенных отрядов главного управления МЧС в Одесской области приведены в готовность. Министр после посещения отмеченных районов проведет в Одесском аэропорту брифинг, на котором доложит о ситуации, сложившейся в Одесской области.