В православном кафе, если и пропагандируют, то очень тонко

В городе Глухов Сумской области открыли православное кафе – заведение жестких правил поведения. Здесь запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и ругаться. Зато предложат попробовать постные и домашние блюда, посмотреть православную литературу и даже пообщаться со священником - архиепископом Конотопским и Глуховским ЛУКОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Сумская областная государственная телерадиокомпания.

На стенах православного кафе – никаких лишних вещей, в интерьере никаких лишних цветов – только пастельные оттенки. Из атрибутов православия – фото религиозных деятелей, Икона Божьей Матери и картина на библейскую тематику. Обстановка сдержанная – такое же и меню. В кафе подают лишь домашние блюда, продукты выращивают на приусадебных участках монахи из мужского монастыря Глинская пустынь.

Здесь работает библиотека, где можно почитать богословскую литературу.

Идея открыть такое заведение принадлежит архиепископу Конотопскому и Глуховскому ЛУКЕ. По его убеждению, такое заведение помогает популяризовать православие и развеять некоторые стереотипы. Православные ценности здесь если и пропагандируются, то очень тонко и интеллигентно. Содержится заведение исключительно на средства монастыря, впрочем, бизнес не слишком прибылен. Однако, средств не жалко, говорят священнослужители, потому что «идут они во благо – по крайней мере здесь человек окружен красотой Богом созданного мира».