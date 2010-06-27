Милицию обвиняют во лжи о пытках в винницком изоляторе

Главное управление МВД Украины в Винницкой области уклоняется от сотрудничества с общественностью в расследовании группового акта самоувечья узников, который якобы был совершен 24 июня в Винницком изоляторе временного содержания.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Винницкой правозащитной группы.

“Невзирая на декларируемую открытость и готовность к сотрудничеству с общественностью, МВД Украины и Винницкая милиция уклонились от какого-либо сотрудничества с общественностью, включительно с Общественным советом при ГУ МВД, относительно совместной проверки сообщений о возможных нарушениях прав человека сотрудниками милиции. Ни один сотрудник ГУ МВД Украины в Винницкой области или внутренней безопасности не обращался официально в Винницкую правозащитную группу за дополнительной информацией в связи с обнародованными сообщениями о возможных преступлениях милиции”, - говорится в заявлении.

Как отмечают правозащитники, заявление ГУ МВД Украины в Винницкой области о ситуации в ИВС «сознательно вводит в заблуждение общественность, иными словами – является лживым”.

Кроме того, члены Общественного совета по соблюдению прав человека при ГУ МВД Украины в Винницкой области обратились к начальнику областной милиции Валерию НОНИКУ о безотлагательной личной встрече с целью организации публичной и прозрачной проверки информации о возможных преступных действиях сотрудников милиции в отношении заключенных Винницкого ИВС. Копия этого обращения направлена по факсу в приемную министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА и в приемную Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

“Винницкая правозащитная группа заявляет, что и в дальнейшем будет использовать все возможные технические и организационные средства, кроме связанных с применением насилия, для документирования фактов нарушений прав человека, невзирая на любые запрещения или ограничения, установленные относительно этого законодательством. Основанием для такой правовой позиции являются положение ст.8 Закона Украины «О государственной тайне», которыми запрещено засекречивать информацию «о фактах нарушений прав и свобод человека и гражданина; о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц». Понимая, что такая позиция может становиться поводом для криминального преследования, мы заявляем, что готовы отвечать за такие действия перед судом, апеллируя к тому, что наша цель – сбор и обнародование информации о преступлениях против прав человека - оправдывает методы сбора такой информации”, - отмечает Винницкая правозащитная группа.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Винницкая правозащитная группа заявила о массовых нарушениях прав человека и истязания задержанных, которые находились в Винницком изоляторе временного содержания ВМВ ГУ МВД Украины в Винницкой области.

В тот же день Главное управление МВД Украины в Винницкой области опровергло информацию правозащитников о групповом акте самоувечья в городском изоляторе временного содержания.