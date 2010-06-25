Правозащитники заявляют о пытках в винницком изоляторе

Винницкая правозащитная группа заявляет о массовых нарушениях прав человека и пытках задержанных, которые находились в Винницком изоляторе временного содержания ВГО ГУМВД Украины в Винницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН.

По его словам, в соответствии с задокументированными Винницкой правозащитной группой фактов, вечером 22 июня в помещении изолятора временного содержания в период вечернего приема пищи милиционеры потребовали от задержанных в камере 16 прекратить кушать спустя три минуты после начала ужина. Когда задержанный Платон ПЛАТОНОВ попытался возразить, его вытянули из камеры и стали бить прямо в коридоре второго этажа ИВС г. Винницы.

Нанеся узнику удары руками и ногами, сотрудники ИВС, по словам Д.ГРОЙСМАНА, вручили П.ПЛАТОНОВУ лезвие от бритвы и предложили «покончить с собой в знак протеста». Об этом говорится в заявлении самого П.ПЛАТОНОВА, которое имеет в своем распоряжении Винницкая правозащитная группа.

После этого, по данным правозащитников, задержанного вернули в камеру, где он в знак протеста порезал себе лезвием вены на левой руке.

"Ранение руки у ПЛАТОНОВА было настолько сильным, что сотрудники ИВС вынуждены были вызвать к нему скорую помощь, а врачи не поддались давлению администрации и описали не только ранение руки, но и все другие свежие следы избиения, которые были на теле Платона ПЛАТОНОВА. После этого задержанный был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где ему была проведена хирургическая обработка порезов", - сообщает Винницкая правозащитная группа.

Как информируют правозащитники, после возвращения в ИВС сотрудники милиции продолжили издевательства над П.ПЛАТОНОВЫМ, в частности, "они не поместили его в камеру, а почти двое суток продержали в коридоре первого этажа ИВС, пристегнутым наручниками к коридорной решетке, без еды и возможности спать или справлять физиологические нужды".

По данным Винницкой правозащитной группы, когда об издевательстве над П.ПЛАТОНОВЫМ стало известно всем, кто содержался в ИВС, 24 июня еще четверо заключенных совершили акты самоувечья – порезав себе вены на руках. Немедленно после этого чрезвычайного происшествия, как свидетельствуют потерпевшие, чьи заявления есть в распоряжении Винницкой правозащитной группы, узников в наручниках выволокли во двор для прогулок, где по-зверски избили.

Винницкая правозащитная группа призывает к немедленному и прозрачному проведению проверки по этим сообщениям о массовом избиении узников Винницкого ИВС.

Также правозащитники напоминают, что завтра, 26 июня, - Международный день против пыток, который проводится по инициативе ООН.