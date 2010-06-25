Винницкое УМВС опровергает сообщение о групповом акте самоувечья

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Винницкой области опровергает информацию правозащитников о групповом акте самоувечья, который якобы имел место 24 июня в Винницком изоляторе временного содержания.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении ГУ МВД Украины в Винницкой области.

«Винницкая правозащитная группа распространяет недостоверную информацию о групповом акте самоувечья, который якобы имел место 24 июня 2010 года в Винницком изоляторе временного содержания ВГО ГУМВД. Проверку достоверности фактов нарушения прав задержанных осуществила специальная комиссия под руководством начальника ГУМВД области генерал-майора милиции Валерия НОНИКА», - отмечается в сообщении.

ГУ МВД Украины в Винницкой области официально заявляет, что факт умышленного нанесения самопорезов на руке задержанным Платоном ПЛАТОНОВЫМ в действительности имеет место и зафиксирован медицинской бригадой скорой помощи, прибывшей на вызов. «Установлено, что П.ПЛАТОНОВ умышленно подстрекал еще четверых задержанных к совершению самоувечья. Однако ни Р.ЗОЗУЛЯ, ни Д.МЫСАК и Р.МАЙСТРУК с В.ПЕТРАНОВСКИМ его не поддержали», - сказано в заявлении.

Согласно сообщению, медики оказали помощь П.ПЛАТОНОВУ. «Умышленно нанесенное самоувечье имело легкую форму, поэтому в госпитализации последнему отказано. Проверку достоверности этого факта осуществил прокурор по надзору за изоляторами временного содержания», - отмечено в сообщении.

ГУМВД Украины в Винницкой области сообщает, что очевидным мотивом такого поведения задержанного П.ПЛАТОНОВА стал тот факт, что он содержится как обоснованно подозреваемый в совершении ряда преступлений в составе группы лиц. «Чтобы сменить режим содержания в изоляторе на больничную койку, П.ПЛАТОНОВ осуществил попытку дестабилизации работы Винницкого изолятора временного содержания, чем искусственно создал так называемый «информационный повод» для заявлений Винницкой правозащитной группы», - говорится в заявлении.