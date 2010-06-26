Зарплаты донецких актеров ощутимо ниже, чем в Одессе или Львове

Деятели культуры Донбасса просят власти региона содействовать в увеличении финансирования двух ведущих национальных театров области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, 25 июня на заседании постоянной комиссии облсовета по вопросам культуры, духовности и поддержки средств информации с такой просьбой обратились представители учреждений культуры г. Донецка к председателю обласовета Андрею ШИШАЦКОМУ.

Так, руководитель Национального художественного академического театра оперы и балета им. А.Соловьяненко Вадим ПИСАРЕВ и директор Национального академического украинского музыкально-драматического театра Наталья ВОЛКОВА обратились к руководителям Донецкого региона в лице главы облcовета А.ШИШАЦКОГО с просьбой оказать их театрам содействие в вопросе увеличения финансирования. Несмотря на присвоение этим двум театрам статуса национальных, зарплаты актерам театральных заведений остаются ощутимо низкими по сравнению с оплатой коллег из Одессы, Киева, Львова, констатировали В.ПИСАРЕВ и Н.ВОЛКОВА.

В результате - многие талантливые работники вынуждены искать работу в учреждениях с более привлекательными условиями, что негативно сказывается на работе театров и уровне культуры в Донецкой области. Озабоченные этой проблемой представители культурной элиты Донбасса попросили поддержки со стороны депутатов Донецкого облсовета.

В свою очередь А.ШИШАЦКИЙ пообещал оказать содействие в разрешении данной проблемы и предложил вопрос «О работе национальных театров и первоочередных мерах по дальнейшему урегулированию их финансово-хозяйственной деятельности» вынести на рассмотрение ближайшей сессии облсовета.