НБУ изменил показатели для начала ликвидации банка

Национальный банк Украины (НБУ) изменил предельные финансовые показатели, при достижении которых он будет отзывать лицензию и инициировать ликвидацию банка. Это предусмотрено в Постановлении Нацбанка №160 от 31 марта 2010 года (регистрация в Минюсте 16 июня 2010 года № 395/17690), текстом которой располагает УНИАН.

Этим документом вносятся изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение банковского законодательства и в Правила регистрации корреспондентских счетов банков.

Среди прочего, в Положение внесены изменения, согласно которым Нацбанк сможет отзывать банковскую лицензию и инициировать ликвидацию банка если его норматив адекватности (Н4) регулятивного капитала уменьшится до уровня ниже 3%. На сегодня предельный показатель Н4 установлен на уровне 10%.

В предыдущем варианте Положения НБУ имел право применять к банку вышеуказанные меры воздействия в таких случаях: если негативно классифицированные активы составляли 60 и более процентов регулятивного капитала; если убытки по результатам финансового года составляют 50 и более процентов, а на протяжении трех лет подряд – 10 и более процентов уставного капитала.

Также причиной лишения лицензии и ликвидации может стать потеря банком баз данных с информацией о клиентах, контрагентах или остатках средств на счтеах, открытых в нем, и невозможность восстановления указанной информации.

Кроме того, Нацбанк внес изменения в Правила регистрации корсчетов, согласно которым, в случае отзыва банковской лицензии ликвидатор на протяжении десяти рабочих дней обязан осуществить меры по перечислению средств банка из его корсчетов на накопительный счет ликвидатора, закрыть прямые корреспондентские счета, заблокировать все средства связи с банками-корреспондентами с целью предотвращения незаконного оттока средств и вернуть территориальному управлению НБУ оригиналы регистрационных номеров, выданных Нацбанком.

Постановление НБУ №160 вступает в силу через 10 дней после регистрации в Минюсте.