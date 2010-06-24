Минобороны планирует полный переход на профессиональную армию

Министерство обороны Украины до 2015 года планирует обеспечить полный переход Вооруженных сил на профессиональную основу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил начальник Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Сергей КРОПИВЧЕНКО во время брифинга для представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в Украине.

“Мы планируем до 2015 года обеспечить полный переход Вооруженных Сил Украины от смешанной системы комплектования на новую систему - на профессиональной основе”, - сказал С.КРОПИВЧЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день уже свыше 52% солдатских и сержантских должностей укомплектовано военнослужащими по контракту.

С.КРОПИВЧЕНКО сказал, что основные усилия по выполнению задач перехода Вооруженных сил Украины на контрактную основу сосредоточены на создании основ относительно нормативно-правового и ресурсного обеспечения осуществления этого перехода, изменении системы комплектования и обеспечения выполнения задач по росту удельного веса военнослужащих-контрактников, повышении привлекательности и конкурентоспособности военной службы по контракту, обновлении и модернизации вооружения и военной техники, усовершенствовании учебной материально-технической базы, а также повышении интенсивности и качества профессиональной и боевой подготовки.

Он отметил, что принимаются меры для повышения конкурентоспособности профессиональной военной службы. По словам С.КРОПИВЧЕНКО, повышен уровень денежного обеспечения военнослужащим по первому контракту, а военнослужащим, которые проходят службу по второму и последующему контрактам, предоставлена возможность бесплатного получения высшего образования в высших военных учебных заведениях, продолжается создание фонда служебного жилья. Он добавил, что с 1 июля текущего года будет введено питание контрактников в столовых воинских частей за счет государства.

Также генерал-майор отметил, что для привлечения граждан Украины на воинскую службу по контракту в Вооруженных силах сформировано 25 территориальных центров комплектования военнослужащими по контракту в каждой области. По его словам, в 2009 году в полном объеме введена новая система комплектования военнослужащими по контракту по схеме: территориальный центр комплектования военнослужащими по контракту – учебный центр – воинская часть. С.КРОПИВЧЕНКО отметил, что, начиная со второго полугодия 2009 года и на данное время по новой системе было подготовлено и направлено на комплектование войск около трех тысяч контрактников.