На выходные киевлянам обещают проблемы с метро

В Киеве 26-28 июня поезда Куреневско-Красноармейской линии метро будут курсировать с изменениями в графике движения.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, с 26 по 28 июня для перевозки пассажиров будет организовано движение поездов от станции "Героев Днепра" до станции "Республиканский стадион". Далее от станции "Республиканский стадион" к станциям "Дворец "Украина" и "Лыбидская" будет курсировать только один поезд с интервалом 9-10 минут.

В эти дни для перевозки пассажиров на указанном участке будут дополнительно организованы маршруты наземного пассажирского транспорта.

Изменения в роботе метро на указанной линии связаны с введением в эксплуатацию на ней трех новых станций - "Демеевка", "Голосеевская" и "Васильковская". На сегодняшний день ведутся работы по соединению действующей станции "Лыбидская" с новыми станциями. Необходимо провести реконструкцию действующих путей на станции "Лыбидская" и проложить пути в сторону станции "Демеевская". Это существенно ускорит выполнение строительно-монтажных и отделочных работ при подготовке к введению в эксплуатацию новых станций, отмечают в метрополитене.

“Принимая во внимание важность станции "Лыбидская" для пассажиров и ее загруженность в будние дни, и идя навстречу пожеланиям киевлян не закрывать станцию во время проведения реконструкции путей, а также из-за необходимости не останавливать строительные работы даже в выходные дни, Киевским метрополитеном принято решение об организации движения на Куреневско-Красноармейской линии с 26 по 28 июня”, - подчеркивают в метрополитене.

29 июня Куреневско-Красноармейская линия Киевского метрополитена будет работать в штатном режиме.