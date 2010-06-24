Ликвидирован нелегальный трубопровод через границу с Россией

В Луганской области сотрудники СБУ совместно с работниками органов внутренних дел и пограничниками разоблачили нелегальный трубопровод, через который из России в Украину ежедневно поступало почти 100 тонн дизтоплива стоимостью почти 400 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, предприниматели из Краснодона на глубине двух метров проложили трубопровод общей длиной около 2,5 километров. Он соединял специальные емкости объемом до 60 кубометров с насосами и помпами в двух частных жилищах на украинской и российской стороне границы. Дельцы легально покупали дизельное горючее на нефтеперерабатывающем заводе в Российской Федерации, однако в Украину оно попадало контрабандным путем для дальнейшей реализации через автозаправочные станции.

Четверо участников криминального формирования привлекли для обслуживания насосов и бензовозов еще около десяти безработных жителей Краснодона.

Злоумышленников задержали “с поличным” при перекачке. Материалы в отношении правонарушителей и два бензовоза СБУ переданы на Луганскую таможню для принятия решения согласно действующему законодательству.