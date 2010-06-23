Тимошенко: Янукович и Азаров вывели криминалитет из подполья

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО критикует власть за рост до рекордной отметки уровня преступности в Украине.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в Николаеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с приходом власти Виктора ЯНУКОВИЧА значительно возрос уровень преступности, что свидетельствует о легализации криминалитета и возвращении в жизнь страны преступных схем. "Легализирован весь криминалитет, который был отстранен от жизни страны, который был урезонен, успокоен, и сегодня криминалитет из подполья вышел", - сказала она. Подтверждением этого, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, является тот факт, что “по данным МВД, преступность в Украине возросла на 36,4%". "Особенно тяжкие преступления - на 43,6%, средней тяжести преступления – на 56,1%, и что вызывает шок в общества - что умышленные убийства в Крыму возросли за время управления правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА на 40%", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что рекордно высокие показатели преступности зафиксированы и в других регионах Украины. "На моей родной Днепропетровщине ЯНУКОВИЧ-АЗАРОВ обеспечили такую политику, что на 63% возросла в целом вся преступность в Днепропетровской области. Да и на Донбассе, где считают своим ЯНУКОВИЧА, - на 46%", - добавила она. Лидер БЮТ считает, что в Украине началась “эпоха умышленных убийств” с целью передела имущества и собственности.